İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzelerin iki eve isabet ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan tanksavar füzelerin, ülkenin kuzeyinde iki eve isabet ettiğini bildirdi.

Haber, İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamayla duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinden atılan iki tanksavar füzesinin İsrail'in kuzeyinde iki eve isabet ettiği, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken, evlerden birinde ciddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail mevzilerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah mensuplarının, sınırda İsrail'in bir merkava tankını füzeyle hedef aldığı, tankın kullanılamaz hale geldiği ve içindekilerden ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.