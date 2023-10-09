İsrail ordusu: Lübnan'dan bir grup İsrail'e sızma girişiminde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bir grup olduğu ve bazılarının öldürüldüğü doğrulandı.

Dünya 09.10.2023 16:13 Giriş: 09.10.2023 16:13

Güncelleme: 09.10.2023 16:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA