İsrail ordusu: Lübnan'dan bir grup İsrail'e sızma girişiminde bulundu
İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bir grup olduğu ve bazılarının öldürüldüğü doğrulandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinden İsrail'e yönelik sızma girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Lübnan topraklarından İsrail'e sızmaya çalışan silahlı bazı şüphelilerin sınırda öldürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
İsrail'e ait helikopterin sınır bölgesinde bazı hedefleri vurduğu kaydedilirken, öldürülen kişilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğünü belirtmişti.
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA
Lübnan'daki Hizbullah'ın basın sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını ifade etti.
Sınır üzerinde meydana gelen sızma girişimi ve saldırılarının Hizbullah tarafından gerçekleştirilmediğini belirten Sahili, sınırdaki gerginlikle bağlantılarının bulunmadığını ifade etti.
Lübnan medyasında çıkan haberlerde ise, milislerin Filistin kamplarında yaşayan Hamas veya İslami Cihad üyesi olabilecekleri kaydedildi.