İsrail ordusu: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 askerimiz yaralandı
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Tanksavar füzesinin İsrail askerlerini taşıyan bir araca isabet ettiği, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan Lübnan'dan İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı aktarıldı.
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