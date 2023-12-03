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İsrail ordusu: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 askerimiz yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2023 15:35
  • Giriş: 03.12.2023 15:35
  • Güncelleme: 03.12.2023 15:35
Kaynak: AA
İsrail ordusu: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 askerimiz yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Tanksavar füzesinin İsrail askerlerini taşıyan bir araca isabet ettiği, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'dan İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı aktarıldı.

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