İsrail ordusu: Lübnan'dan Golan Tepelerine yaklaşık 50 roket atıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerine Lübnan'dan yaklaşık 50 roketin atıldığını duyurdu.

İsrail, Golan Tepeleri’ne yaklaşık 50 roketin atıldığı bilgisini paylaştı.

Ordudan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Lübnan topraklarından Golan Tepelerine yaklaşık 50 roket atıldı.

Roketlerden bir kısmının hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise atılan roketlerden bazılarının Golan'daki Katsirin yerleşimini hedef aldığını ve bölgede yangın çıktığını aktardı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedilen haberde bölgedeki yollardan birinin kapatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Hayfa kentinin açıklarında kıyı kesiminin yakınlarında engellendiği belirtildi.