İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 45 roket atıldı

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile, Batı Celile bölgelerine ve işgal altındaki Golan Tepelerine Lübnan'dan 45 roketin atıldığını duyurdu.

Ordunun, X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepelerine yaklaşık 30 roketin atıldığı, hava savunma sisteminin birkaç roketi imha ettiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Roketler nedeniyle çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 10, Yukarı Celile bölgesine ise 5 roket fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.