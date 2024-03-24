İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda bir araca hava saldırısı düzenledi
Kaynak: AA
İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Bekaa'nın batısındaki Es-Suvayri kara yolu üzerinde bir aracı vurdu.
Aracın sürücüsünün Suriye uyruklu olduğu ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Olaya müdahale eden Lübnan Sivil Savunma ekipleri, vurulan aracın fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda aracın paramparça olduğu görülüyor.