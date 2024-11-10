İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'ya 5 saldırı düzenledi
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'nın farklı bölgelerine 5 saldırı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki Batı Bekaa, Sohmor, Meşgara'ya 3 saldırı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı.
Ayrıca İsrail uçaklarının Batı Beka'daki Libbaya köyüne de 2 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.