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İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'ya 5 saldırı düzenledi

Ajans Haberleri
  • 10.11.2024 11:30
  • Giriş: 10.11.2024 11:30
  • Güncelleme: 10.11.2024 11:30
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'ya 5 saldırı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'nın farklı bölgelerine 5 saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki Batı Bekaa, Sohmor, Meşgara'ya 3 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail uçaklarının Batı Beka'daki Libbaya köyüne de 2 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

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