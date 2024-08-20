İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait hava aracı ülkenin güneyindeki Tire bölgesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.