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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 22:23
  • Giriş: 20.08.2024 22:23
  • Güncelleme: 20.08.2024 22:23
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait hava aracı ülkenin güneyindeki Tire bölgesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.

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