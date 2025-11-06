İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı

İsrail ordusu, 5 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu söylenirken daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerine hava saldırıları düzenledi.

1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanlığı Tayr Debba'deki saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerindeki "Hizbullah'a ait noktalara" hava saldırısı tehdidinde bulunarak buralara yakın yerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlı aileler evlerini apar topar terk etmek zorunda kalmıştı.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Siyonist düşman tarafından Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik devam eden saldırıları kınıyoruz" denildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla savunmasız sivilleri hedef aldığını ve bunun da bir savaş suçu olduğunu belirten Hamas, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına karşı Lübnan'ın yanında olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yanı sıra Arap ülkelerinin İsrail saldırılarını acil olarak durdurmaları çağrısı yapan Hamas, İsrail'in saldırılarıyla direniş iradesini kıramayacağını ve yayılmacı projesini de dayatamayacağının altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

“BÖLGEDEN UZAKLAŞIN” UYARISI

Adraee daha sonra yaptığı bir açıklamada da İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zevtar eş-Şarkiyye bölgesinde de Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir binaya ve altyapıya saldırı düzenleyeceğini ve sivillerin bu bölgeden en az 500 metre uzaklaşması uyarısında bulunmuştu.

Ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 4 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunmasının bölgedeki köylerde ikamet eden Lübnanlılar arasında paniğe neden olduğu belirtilmişti.

Bunun üzerine Adraee, X sosyal medya platformundan yeni bir açıklama yaparak, sadece haritada paylaştıkları bölgelerdeki halka tahliye uyarısında bulunduklarını Lübnan'ın güneyindeki köylerin geniş çaplı tahliyesiyle ilgili herhangi bir uyarı yayınlamadıklarını kaydetmişti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı son açıklamada ise, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Dunin beldesine de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kefer Dunin beldesinde vurulacak alanların işaretlendiği bir harita paylaşan Adraee, belde sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istemişti.