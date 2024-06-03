İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde aralarında bir aracın da bulunduğu birçok noktaya eş zamanlı yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasının geçtiği haberlerde ise İsrail'e ait insansız hava aracının Sayda kentinin güneyindeki kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Haberde, araç saldırısı nedeniyle meydana gelen can kaybı hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.