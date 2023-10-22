İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail topraklarına doğru yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşan bir İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Lübnan sınırında bir bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından sınırda İsrail güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı kaydedildi.