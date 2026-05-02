İsrail ordusu manastır ve rahibe okuluna saldırdığını itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okuluna zarar verdiğini itiraf etti.

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığı haberleri üzerine bugün İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Shoshani, yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın buradan "defalarca" roket attığını iddia etti.

Yapının fotoğrafını paylaşarak yıkılmadığını ileri süren Shoshani, İsrail ordusunun dini bir alan olduğu belirtilmeyen kompleks içindeki bir binaya zarar verdiği itirafında bulundu.

Shoshani, askerlerin bölgenin dini bir alan olduğunu tespit etmesinin ardından hasar vermemek için önlem aldığını savundu.

Lübnan resmi ajansı NNA, dün İsrail ordusunun, ateşkese rağmen evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürmesinin yanı sıra Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığını bildirmişti.