İsrail ordusu ölen 26 askerin kimliğini açıkladı

İsrail ordusu, dünden bu yana düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada hayatını kaybedenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Dünya 08.10.2023 10:06 Giriş: 08.10.2023 10:06

Güncelleme: 08.10.2023 10:10 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA