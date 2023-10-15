İsrail ordusu: Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğiz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin güvenlik hedeflerine ulaşması için ordunun "Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğini" söyledi.

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin " gayet hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Sözcü Hagari, "Her zaman çevremize, tüm Orta Doğu'ya bakıyoruz. Ordu, İsrail'in güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterecek. Tüm alanlarda oldukça hazırlıklıyız." dedi.