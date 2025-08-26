İsrail Ordusu, Ramallah’a girdi: 58 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

İsrail Ordusu, bu sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah merkezinde üç saat süren bir operasyon başlattı. Operasyonda 58 Filistinli yaralanırken, bir gazetecinin aracı zarar gördü. Operasyonda, döviz bürolarına el konuldu ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İsrail basını da Ordu’nun bu sabah Ramallah'ın merkezinde "kararlı ve alışılmadık" bir operasyon başlattığını bildirdi. Şehre çok sayıda takviye askeri birlik gönderilirken; sıkı bir güvenlik kordonu oluşturuldu.

Üç saat süren operasyonda, Filistin sağlık yetkililerinin aktardığına göre, 12 yaşında bir çocuk da olmak üzere 58 Filistinli gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla yaralandı. İsrail güçleri ayrıca, bir gazetecinin aracına plastik mermi atarak hasara yol açtı.

Operasyon sırasında İsrail güçleri, şehirdeki bir döviz bürosunun para ve eşyalarına el koydu, çok sayıda çalışanı gözaltına aldı. İsrail güçleri ayrıca, binaların çatılarına keskin nişancı timleri konuşlandırırken, operasyona onlarca askeri araç katıldı. Operasyonun niteliği ve amacı henüz açıklanmadı.