İsrail ordusu Şam’a dayandı

Dış Haberler

İsrail ordusu, Suriye’nin başkent Şam’daki Mezze Askeri Havalimanı’na yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Beddua bölgesine kadar ilerledi. AA’nın haberine göre Şam’ın dış kesimlerinde bulunan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki ve Hermon Dağları’nın kuzeydoğusunda bulunan Beddua bölgesine kadar ilerleyen İsrail ordusu, işgalini sürdürüyor.

Ülkenin güneyindeki işgalini de sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 30 askerin oluşturduğu bir ekip, 3 buldozer ve 3 tank eşliğinde Kuneytra vilayeti kırsalındaki el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi.

İsrail sınırından Deriyat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri, bölgedeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek kullanılamayacak hale getirdi.

İsrail, geçen hafta da Kuneytra vilayetinde, el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına zarar vermişti. İsrail’e ait tanklar, 4 beldede tarım arazilerinde, elektrik direklerinde ve yollarda hasara yol açmış, yol kenarındaki ağaçları devirmişti.

İsrail ordusu, ayrıca güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etmişti.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te cihatçılar başkent Şam'ı alarak Esad yönetimini devirirken eş zamanlı olarak İsrail ordusu da Suriye'ye saldırılarını tırmandırmıştı. Ülkenin askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.