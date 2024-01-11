İsrail ordusu son 24 saatte 14 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 14 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 482'den, 2 bin 496’ya yükseldi.

Bu verilere göre, 39’u ağır, 266'sı orta, 105'i de hafif yaralı, toplam 410 İsrail askeri hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.