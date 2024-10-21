İsrail ordusu, son 24 saatte 23 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 23 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun verilerine göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 23 İsrail askeri yaralandı.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 5 bin18'e çıktı.

Yaralı askerlerden 37'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 356'sı Gazze'yi karadan işgal girişiminde olmak üzere 749 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.