İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yeri vurdu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Ordunun son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yeri vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100'den fazla yere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Ordundan yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yeri hedef aldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

22 BİN 600 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 22 bin 600 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Gece gündüz aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyondan fazla kişi yerinden oldu.