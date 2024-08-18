İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 25 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 317 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 katliamda ölen 25 kişinin cenazelerinin hastanelere ulaştığı, saldırılar sonucu 72 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 99'a, yaralı sayısının da 92 bin 609'a yükseldiği kaydedildi.