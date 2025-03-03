İsrail ordusu, Suriye'de askeri tesise hava saldırısı düzenledi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'de bir askeri tesise yönelik saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'de bir askeri tesise yönelik saldırı düzenlendiğini bildirdi.
İsrail savaş uçakları, Suriye’de bir askeri tesise saldırı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi.
Öte yandan Suriye basınında çıkan haberlerde ise İsrail uçaklarının yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi.