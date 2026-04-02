İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında kontrol noktası kurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalına baskın düzenledi.

Suriye’deki El-Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimine bağlı devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu, 4 askeri araç ve bir buldozerden oluşan konvoyla Kuneytra'nın güney kırsalındaki Esbah köyünün kuzeyine doğru ilerledi.

YOL KAPATILDI

İsrail ordusunun bölgede kontrol noktası kurarak yolu toprak setle kapattığı ve sivilleri korkutmak amacıyla havaya ateş açtığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail askerlerinin Kevdene beldesini Tel Ahmar el-Garbi'ye bağlayan yolda sivillerin geçişine engel olunduğu belirtildi.