İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İsrail ordusunun Kuneytra'ya bağlı Cebata el-Haşab ve Ofaniya köylerinin çevresi ile Tel el-Ahmar bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Haberde, topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Ofaniya ve Samdaniye köylerine doğru ilerlediği, daha sonra ise Ofaniya köyünden geri çekildiği aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu vurguluyor.

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümeti Cumhurbaşkanı Muhammed Colani'nin (Ahmed Şara) daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.