İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneydeki askeri üslerinde ve Şam'ın Kefersusa bölgesinde bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 Suriye askeri öldü, 3 Suriye askeri yaralandı.

İsrail ordusu, Suriye ordusuna ait komuta merkezi, hava savunma birliği ve askeri yapıların hedef alındığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun hava savunma birliği, komuta merkezi ve askeri yapılarının vurulduğu ifade edildi.

Saldırının, Kızıldeniz kıyısındaki İsrail kenti Eilat'a doğru Suriye yönünden atılan 2 İHA'ya karşılık olarak düzenlendiği savunuldu.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, güneydeki askeri üslere ve Şam'ın Kefersusa bölgesinde bir binaya düzenlenen saldırıda 1 Suriye askeri öldü, 3 Suriye askeri de yaralandı.

Şam'daki Kefersuse bölgesinde, İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.