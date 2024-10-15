İsrail ordusu verilerine göre son 24 saatte 23 asker yaralandı
Kaynak: AA
Son 24 saatte çoğu Lübnan'ın güneyinde olmak üzere 23 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerin sayısı 4 bin 881'e çıktı.
Son 24 saatte çoğunluğu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda olmak üzere 23 İsrail askeri yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne başlattığı kara saldırılarında yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 2 bin 344'e yükseldi.
Yaralı askerlerden 39'unun durumu ise ağır.