İsrail ordusu verilerine göre son 24 saatte 23 asker yaralandı

Son 24 saatte çoğu Lübnan'ın güneyinde olmak üzere 23 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerin sayısı 4 bin 881'e çıktı.

Son 24 saatte çoğunluğu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda olmak üzere 23 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne başlattığı kara saldırılarında yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 2 bin 344'e yükseldi.

Yaralı askerlerden 39'unun durumu ise ağır.