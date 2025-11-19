İsrail ordusu yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesi girişlerini kapattığı ve beldede yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Gush Etzion yerleşimi yakınlarında dün gerçekleşen saldırı girişiminin ardından İsrail askerleri sabah saatlerinde Beyt Ummar beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri dün Gush Etzion yerleşimi yakınlarında saldırı girişiminde bulunduğunu ileri sürerek öldürdükleri Velid Muhammed Sabarna'nın ailesine ait ev dahil onlarca eve baskın düzenledi ve evlerdeki eşyaları tahrip etti.

Beldedeki stadı gözaltı ve sorgu merkezine dönüştüren İsrail ordusu ayrıca beldede yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda İsrail askerlerinin, Filistinlileri elleri bağlı şekilde "gözaltı alanına" götürdüğü görüldü.

İsrail ordusu beldenin tüm girişlerini toprak setler ve demir bariyerlerle kapattı, beldeye giriş çıkışı yasakladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Gush Etzion Yahudi yerleşimi yakınlarındaki bir kavşakta araçla ezme ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, 30 yaşlarında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonrası 1 kişinin öldüğü ve yaralanan 3 kişinin ise tedavi altına alındığı belirtilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 2 kişinin İsrail askerlerince ateş açılarak öldürüldüğü kaydedilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, El Halil kentinden İmran el-Atraş ile Beyt Ummar beldesinden Velid Muhammed Sabarna'nın Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldükleri bilgisini aktarmıştı.