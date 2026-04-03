İsrail ordusu, yedek askerlerinin görev süresini uzattı

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları gerekçe göstererek bu yıl yedek askerlerin silah altında kalma süresini uzattığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun bu yıl yedek askerlerin görev süresini dokuz haftaya çıkardığı aktarıldı.

Güncellenen "askeri faaliyet çizelgesinin" askeri birliklere gönderildiğini aktaran haberde, söz konusu uygulamanın yeni silah altına alınacak yedek askerler için geçerli olacağı kaydedildi.

İsrail ordusunda, yedek askerler normalde altı hafta boyunca silah altında tutuyordu.

İsrail hükümeti 25 Mart'ta İran ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren orduya 400 bine kadar yedek askeri silah altına alma yetkisi vermişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta ramazan ayında İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1318 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 935 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.