İsrail ordusu Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.