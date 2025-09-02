İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti. Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüyle İsrail ordusunda bu yıl intihar eden askerlerin sayısı 18’e çıktı.

Dünya 02.09.2025 09:49 Giriş: 02.09.2025 09:49

Güncelleme: 02.09.2025 09:51 Kaynak: AA

Fotoğraf: AA