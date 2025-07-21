İsrail ordusunda Ekim 2023'ten bu yana 42 asker intihar etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ordu içinde intihar vakalarında artmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz salı günü (15 Temmuz) silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulunan Norveç asıllı acemi asker Dan Phillipson’un, kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

ON İKİ HAFTADA DÖRT ASKER İNTİHAR ETTİ

Son verilerle birlikte, İsrail ordusunda son 2 hafta içinde yaşanan intihar sayısı 4’e yükseldi.

İsrail ordusunda 9 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da intihar vakaları yaşanmıştı.

İsrail ordusunda 2025 yılının başlangıcından bu yana 19, Gazze Şeridi’ndeki savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise 42 askerin intihar sonucu hayatını kaybettiği biliniyor.



