İsrail ordusunda son 18 ayda 279 asker intihar girişiminde bulundu, 36'sı öldü

Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunda, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında 279 asker intihar girişiminde bulundu. Bunlardan 36'sı öldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, ordudaki askerler arasında intihar girişimlerinin "endişe verici düzeyde" olduğunu duyurdu.

Rapora göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında orduda 279 intihar girişimi kaydedildi. Haaretz gazetesi, aynı dönemde 36 askerin intihar ederek hayatını kaybettiğini aktardı.

Raporda ayrıca intihar girişimlerine ilişkin sistematik veri toplanmasına 2024'ten itibaren başlandığı bildirildi.

Bu süre zarfı içindeki intihar girişimlerinin yüzde 12'sinin yüksek riskli, yüzde 88'inin ise orta derecede riskli olduğu ifade edildi.

GAZZE'DEN SONRA ARTTI

İsrail ordusunda 2017'den Temmuz 2025'e kadar toplam 124 askerin intihar ettiği, bunların yüzde 68'inin zorunlu hizmette, yüzde 21'inin aktif yedekte, yüzde 11'inin sürekli hizmette olduğu belirtildi.

Rapora göre, özellikle 2023'ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış gözlemlendi. Bu durum 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze savaşının ardından aktif asker sayısındaki artışa bağlandı.