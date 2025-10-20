İsrail ordusundan açıklama: “Sarı hattı geçen” Filistinlilere ateş açtık

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, harita üzerinde çizilen fakat sahada neresi olduğu net belli olmayan "sarı hattı" geçtiği öne sürülen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sarı hattı geçen Filistinlilere "terörist" oldukları iddiasıyla ateş açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde sarı hattı geçerek İsrail ordusuna "tehdit oluşturduğu" ileri sürülen kişilere ateş açıldığı doğrulandı.

Söz konusu olaydan kısa bir süre sonra aynı bölgede benzer bir vakanın daha yaşandığı ve İsrail ordusunun tekrar ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen noktada yer alarak sözde tehlikeleri ortadan kaldırmak için hareket edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen günlerde sarı hattın sahada net şekilde belli olması için işaretleme yapılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Yerel basında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında çizilen sarı hattın sahada net belli olmadığı ve bu nedenle İsrail ordusunun burayı yanlışlıkla geçen Filistinlilere ateş açtığı belirtilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.