İsrail ordusundan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı tehdidi

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 9 beldede daha halkı göçe zorlayarak, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 9 beldenin acilen boşaltılmasını istedi.

Açıklamada, Kakaiye el-Cisr, Adşit Şekif, Cebşit, Aba, Kefer Coz, Haruf, Duveyr, Deyr ez-Zehrani ve Habbuş beldelerinin tahliyesini isteyen Adraee, bu beldelerde yaşayan sivillere evlerini derhal terk ederek en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısı yaptı.

İsrailli Sözcü, açıklamasında ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Hizbullah'a karşı saldırı düzenleyeceklerini iddia etti.

Adraee ayrıca Hizbullah unsurlarına, tesislerine ve askeri araçlarına yakın bulunan kişilerin hayatlarının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürüyor. Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.