İsrail ordusundan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi.



İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.



Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.



Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

HAMAS: YENİ BİR SAVAŞ SUÇU

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiği ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."