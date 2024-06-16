İsrail ordusundan "Gazze'de taktiksel ateşkes" açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'de 'taktiksel ateşkes' yapıldığını öne sürerek, "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalar durmadı. Refah'ta çatışmalar devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde saldırıların durdurulmadığını, "taktiksel ateşkes" yapıldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalar durmadı. Refah'ta çatışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

Sözcü Adraee, şöyle devam etti: "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetler taktiksel olarak, uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar insani amaçlarla durdurulacak."

AŞIRI SAĞCILARDAN TEPKİ

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çoğunun savaşta öldüğü bir dönemde, insani bir amaç için taktiksel ateşkes kararını kim verdiyse, görevine devam etmemesi gereken bir ahmak ve aptaldır" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yine X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'a ulaşmaya devam eden insani yardımın onu (Gazze'de) iktidarda tuttuğunu ve savaşın kazanımlarının boşa gitmesine yol açabileceğini" iddia etti.