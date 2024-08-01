İsrail ordusundan Haniye suikastına ilişkin açıklama: O gece, tüm Ortadoğu'da hava saldırısı yoktu

İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Ortadoğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü. Ordu sözcüsü Hagari, "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü hava saldırısında öldürdük. O gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail İHA'sı vardı" dedi.

İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Ortadoğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin soruyu cevaplayan Hagari, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece ve sabahında sadece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Hagari, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail ordusunun olmadığını ileri sürerek, "Salı gecesi (30 Temmuz) Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü (Hizbullah komutanı) isabetli bir hava saldırısında öldürdük. Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı (İHA) vardı" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.

Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Haniye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İRAN YARI RESMİ AJANSI, HAVADAN ATILAN BİR ROKETLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ YAZDI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin düzenlenen suikasta ilişkin ilk incelemelere dair edindiği bilgileri paylaştı.

Tahran'ın kuzeyinde Haniye'nin misafir olarak bulunduğu konutun dördüncü katına havadan karaya bir roketin atıldığını ve patlama sonucunda Haniye'nin bulunduğu odanın pencereleri ve tavanının tahrip olduğu ifade edildi.

İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

AYLAR ÖNCE BİNAYA YERLEŞTİRİLEN BOMBA İDDİASI

New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.

İsimleri açıklanmayan ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayandırılan haberde, bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmamıştı.

ABD'de yayın yapan Axios sitesi de gazetenin haberini iki ayrı isimsiz kaynak tarafından doğruladığını yazmıştı. Axios, bombanın yapay zeka kullanan ileri teknoloji ürünü bir cihaz olduğunu ve Haniye'nin odada olduğu bilgisini alan Mossad ajanları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığını öne sürmüştü.