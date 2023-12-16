İsrail ordusundan, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan topraklarına topçu saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından ordunun X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan yapılan saldırının kaynağına topçu ateşi ile karşılık verildiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, daha önce Kiryat Şmona ve Yukarı Celil bölgesindeki Yahudi yerleşimlerinde uyarı sirenleri çalmıştı.