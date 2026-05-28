İsrail ordusundan Lübnan’a haritalı tehdit: “Evlerinizi terk edin”
İsrail ordusu, Lübnan’ın Sur kent merkezindeki bazı binaları harita paylaşarak hedef gösterdi ve bölge halkına evlerini derhal terk etme çağrısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunurken yurttaşlardan Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istedi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Sur kent merkezindeki bazı binaların kırmızıyla işaretlendiği haritalar paylaştı.
Haritalarda yer alan Sur kent merkezindeki binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun söz konusu binalara yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.
Adraee, Lübnanlı vatandaşların evlerini derhal terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
İsrail ordusu, dün de Sur kent merkezi ve çevresini bir dizi hava saldırısıyla bombalamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان صور— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸ندعو سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/tYBF7K0hyc