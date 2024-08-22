İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da insansız hava aracıyla bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenledi, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu yaşamını yitiren Filistinlinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesine getirildiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de ölen Filistinlinin 38 yaşındaki İmad Teyser Şirim olduğu, İsrail bombardımanı neticesinde başından aldığı yara sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.