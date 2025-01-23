İsrail ordusunun Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında iki kişi daha öldü

İsrail’in Batı Şeria’daki Cenin kentine yönelik saldırıları üçüncü gününe girerken, İsrail ordusu kentteki mülteci kampı sakinlerinin kampı terketmesini emretti. Cenin mülteci kampındaki yüzlerce Filistinli evlerini terk etmeye başladı. Batı Şeria’daki Burkin bölgesine İsrail güçleri tarafından gece düzenlenen saldırılarda da iki Filistinli öldürülürken ilk iki gün Cenin’de öldürülen 10 kişi ile birlikte üçüncü günde ölü sayısı 12’ye yükseldi.

Saldırılar, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesten sonra başlattığı işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ''Demir Duvar'' adını verdiği askeri operasyonun bir parçası.

Filistin merkezli haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki vilayetlerin giriş ve çıkışlarına yakın askeri kontrol noktalarında son beş gündür keyfi tedbirler uyguladığını yazdı.

Filistin merkezli haber ağı Al Quds Today, İsrail ordusu tarafından bugün öldürülen iki kişinin Filistin İslami Cihad örgütüne bağlı Muhammed Abu al-Asaad ve Qutaiba al-Shalabi olduklarını ifade etti. Al Quds Today, iki kişinin bu ayın başlarında Kalkilya kentinde üç İsraillinin ölümüne ve altı kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı gerçekleştirmekten arandıklarını ileri sürdü.