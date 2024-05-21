İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırısında 6 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Güncel 21.05.2024 09:36 Giriş: 21.05.2024 09:36

Güncelleme: 21.05.2024 09:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA