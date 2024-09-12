İsrail ordusunun El-Mevasi'de yerlerinden edilen sivillere yönelik saldırısı Londra'da protesto edildi

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı durdurun", "Varol, diren, geri dön" ve "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteriye, İngiltere'deki Yeşiller Partisi Eş Kurucusu ve milletvekili Carla Denyer, İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn ve Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

- "Gazze'ye yönelik bu saldırılar toplu cezalandırma anlamına geliyor"

Yeşiller Partisi Eş Kurucusu Denyer, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki çadırlara düzenlediği saldırıya öfke duymayanların, Filistinlilere yapılan zulmü kasıtlı görmezden geldiğini belirtti.

Denyer, "Bunlar bugüne kadar gördüğüm en kötü uluslararası hukuk ihlallerinden bazıları. Gazze'ye yönelik bu saldırılar toplu cezalandırma anlamına geliyor. Bu çok açık." dedi.

- İsrail'e tam silah ambargosu uygulanması çağrısı

PSC Başkanı Jamal da İsrail'in dün El-Mevasi bölgesinde yeni bir katliam gerçekleştirdiğini belirterek, bu acımasız katliamın da İngiliz hükümetinin Gazze politikasını değiştirmediğine dikkati çekti.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını sürdürdüğünü ve F-35 jetlerinin bazı parçalarının İngiltere'de üretildiğini vurgulayan Jamal, "El-Mevasi'de geçen temmuzda 90 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda da F-35'ler kullanıldı. İngiltere halen İsrail'e bu uçakların parçalarını satmayı sürdürüyor." diye konuştu.

Jamal, İngiliz hükümetinin, baskıların ardından sadece bazı silah ihracatlarını askıya aldığını dile getirerek, İsrail'e tam silah ambargosu uygulanması için hükümet üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.