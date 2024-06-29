İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı evde 2 Filistinli çocuk öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde bir evi bombalamasıyla 2 çocuk öldürüldü, 5 kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin el-Yermuk bölgesinde "Ebu Hadra" ailesine ait bir evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun hedef aldığı evde 2 Filistinli çocuğun cansız bedeni ile 5 yaralıya ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.