İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli, kentin güneyindeki Basra Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Mina bölgesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, kentin doğusundaki Tuffah ve güneydoğusundaki Zeytun mahallelerinde Filistinli iki ailenin evlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentindeki Şucaiyye, Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait konutların bir kısmı İsrail güçlerince havaya uçuruldu.

İsrail ordusu, 27 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne girmiş ve bölgede yoğun saldırılar başlatmıştı. Bölgede İsrail'in havadan ve top atışlarıyla karadan saldırıları sürüyor.