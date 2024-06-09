İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamı sonrasında Gazze'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve hava saldırı düzenledi.

Hava saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.