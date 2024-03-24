İsrail ordusunun Gazze’de insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 560 oldu

İsrail ordusunun kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi’nde gıda ve insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 560 olduğu bildirildi.

İsrail, bir taraftan bölgede katliamlarına devam ederken diğer yandan da yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlığa sürükledi.

İsrail ordusunun yardım tırlarının neredeyse tamamının girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki kıtlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.