İsrail ordusunun Lübnan'da sağlık personelini hedef alan saldırısında 2 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Ayn Baal'e giden sağlık ekibini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun sağlık ekibine müdahale için giden sağlık ekiplerini de hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda İslam Sağlık Kurumuna bağlı ekiplerden 2 sağlık personelinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Sağlık personelinin hedef alınmasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun, savaş ve çatışma zamanında sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik uluslararası yasaları ihlal ettiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında uluslararası topluma "uluslararası kanunların ihlal edilmesine karşı kararlı duruş sergilemesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 670 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926’sı kadın ve çocuk, 220’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 670 kişi öldü, 15 bin 413 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden olan kişilerden 624 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.