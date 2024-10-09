İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa kentine saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Bekaa'daki el-Halaniye beldesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının ardından bombalanan evde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayrdeba beldesinde, daha önceki saldırılarda açılan bir çukuru dolduran 2 buldozeri hedef alması sonucu 6 kişi yaralandı.