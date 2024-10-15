İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve orta kesimine düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Bekaa vilayetine bağlı Riyak beldesini bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Kana beldesinde İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere Sur'daki hastanelere götürüldüğü ifade edildi.

- ⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.