İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde çekildiğini duyurduğu el-Hıyam beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiğini duyurduğu el-Hıyam beldesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Daha önce İsrail ordusuna ait İHA'nın El-Hıyam beldesini hedef alması sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

El-Hıyam beldesini hedef alan bu iki ayrı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye, yaralı sayısı da 3'e çıktı.

İsrail ordusunun, Hıyam beldesinden çekildiği ve Lübnan ordusunun beldenin çevresindeki 5 noktada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) koordinasyonunda konuşlandığı açıklanmıştı.

- İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini 16 gündür sürdürüyor.

Başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile bombardıman, evlerin hedef alınması, İHA ve savaş uçakları uçurma gibi ateşkese yönelik 7 ihlal gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım'dan bu yana Lübnan ile yapılan ateşkesi 214 kez ihlal etti.

İsrail ordusunun saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.